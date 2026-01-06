北市道路養護管理及共同管道業務雙雙再度榮獲中央考評優等

台北市政府由副市長張溫德帶領工務局、交通局等相關部門人員參與並接受表揚。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市工務局新建工程處六日表示，內政部近日在集思交通部國際會議中心舉辦一一四年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」、一一三及一一四年度「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」、以及一一四年度「共同管道建設考評計畫」的頒獎典禮暨研討會。由台北市政府由副市長張溫德帶領工務局、交通局等相關部門人員參與並接受表揚。

台北市不僅在全國市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫的「直轄市型」分組和共同管道建設考評計畫總成績中榮獲優等，同時在「政策考評」、「道路養護」、「交通工程」、「街廓考評」及「學區考評」多項分項中勇奪直轄市組第一名。此外，信義區興雅里里長林素琴及敦厚里里長方聰杰亦獲得「人本環境改善推動貢獻獎」。

新建工程處長林昆虎表示，作為全台首善之都，台北市每年積極配合中央政策改善市區道路及人行環境。將持續致力於提升道路與人行道的平整度，營造無障礙空間與完善的共同管道建設，同時積極探索創新管理措施，如導入成效式契約進行道路巡查維護、建立視覺化管理系統，推行人行道淨寬改善計畫等智慧化策略，確保台北市的道路品質不斷進步。

新工處共同管道科科長竺宣同補充，北市府目前正在推進包括忠孝東路人行環境改善專案、大安路人行環境改善工程等多項人本環境提升計畫，並配合交通局推出的「台北交通安心行」計畫，持續改善道路與人行道設施，逐步打造全市無障礙的人本通行環境。