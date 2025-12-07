北市違規男拒檢狂飆！撞傷2騎士被活逮 搜出喪屍毒品

陳姓男子駕駛白色小轎車拒檢，逃竄撞上2輛機車，造成2名騎士受傷。翻攝信義區三兩事臉書社團



台北市信義區今（12/7）驚傳警匪追逐！五分埔派出所員警示意違規車輛受檢時，駕駛突猛踩油門逃逸，來到玉成街一帶時，失控撞上兩機車、1汽車，造成2騎士受傷才停下。警方隨即逮捕，並從車上搜出喪屍煙彈等毒品，目前已帶偵訊。

今天下午4時許，信義分局五分埔派出所員警巡邏時，在中坡北路及永吉路口發現一輛白色轎車違規行駛，上前示意停車攔查時，對方竟拒檢加速逃逸，一路高速行駛狂闖紅燈，來到忠孝東路五段右轉玉成街，撞上另一部轎車及2輛機車，車子才終於停下。

廣告 廣告

陳姓男子駕駛白色小轎車拒檢，逃竄撞上2輛機車，造成2名騎士受傷。翻攝信義區三兩事臉書社團

警方隨後抵達，持槍喝令駕駛白車的陳男（49歲）趴下，當場逮捕，並在車內搜出安非他命、K他命、依托咪酯等毒品，推測陳男規避查緝才逃，全案依毒品危害防制條例與公共危險法送辦。

事故造成2名騎士受傷，均是肢體多處擦傷，皆送忠孝醫院治療，所幸無生命危險。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

1天連4撞！71歲翁「國道、市區」連續闖禍釀2傷 家屬疑服藥上路

砍警不是第一次！台南失控男9年前車被拖吊登山刀攻擊 今遭聲押

祖孫車禍雙亡！台東阿公載孫參加國考 自撞變電箱車頭變形