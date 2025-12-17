北市選戰前哨戰？ 蔣打「輝達」政績 吳怡農：不拿企業捐款

台北市 / 綜合報導

台北市長蔣萬安今(17)日率領市府團隊到北士科T17、T18基地視察，透露簽約時間大概在農曆年前力拚政績牌，而有意代表民進黨角逐台北市長的吳怡農也有動作，宣示未來選舉不會拿任何一筆企業捐款，不過2026北市選戰，相較藍營定於一尊由蔣萬安力拚連任，綠營布局腳步似乎比較慢，但對此黨內小雞表示不擔心，因為已經比往年提早布局了。

台北市長蔣萬安說：「來不斷的溝通聯繫，才能完成我們輝達順利落腳台北。」侃侃而談過去努力與未來願景，台北市長蔣萬安率領市府團隊視察北士科T17、T18基地，畢竟經過一波三折終於等來輝達落腳北士科，台北市長蔣萬安說：「大概會在農曆年前(簽約)，因為公展之後一個月，然後進到都審會議，那如果一切順利就可以進入到簽約。」留住輝達讓蔣萬安增添更多底氣，接下來放眼2026力拚連任。

綠營這頭表態參選北市長的吳怡農，臉書再發文宣示「陽光政治」主張未來不會拿任何一筆企業捐款，希望讓每一位台灣人做我的股東，台北市長蔣萬安說：「我們都在全力的拚市政，我想確實我們都沒有在想選舉的事情。」避答選戰問題，放眼台北市長戰況藍營確實不急，蔣萬安定於一尊，綠營人選尚未出爐。

除了吳怡農已遞交意願書，行政院政院副院長鄭麗君、立委王世堅以及社民黨北市議員苗博雅等人都被點名，台北市議員(民)顏若芳說：「今年這一次的2026的選舉，市長的人選會提早，因為以往過去都更晚，覺得反而是蔣萬安要更焦慮，蔣萬安的年輕選票看起來好像，沒有這麼的穩固。」

立委(民)王世堅說：「我們民進黨的台北市議員很強的，他們不會找不到方向，如常的表現就足以讓選民再次投票給他。」蔣萬安頻打市政牌，綠營鴨子划水，2026北市選戰藍綠陣營各自出招。

