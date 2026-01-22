北市選戰升溫 郭凡攜黃瓊慧掃街拼初選

台北市松山信義區市議員擬參選人郭凡邀桃園市議員黃瓊慧掃街。（圖：黃瓊慧 桃園觀察日記臉書）

因應北市議員選戰逐漸升溫，各政黨擬參選人紛紛透過跨縣市助選，拉抬曝光度與選戰動能。民進黨台北市松山信義區市議員擬參選人郭凡，21日邀請桃園市議員黃瓊慧北上陪同掃街，兩人走訪南京公寓市場，向攤商與民眾爭取支持。





郭凡指出，松山信義區已有多年未進行黨內初選，本屆選情特別緊繃，目前民進黨3位現任議員皆屬資深民代，而此次投入初選的新人僅他與呂瀅瀅兩人，競爭態勢相當明確。他坦言，新人要在老選區突圍並不容易，必須更勤跑基層、提出具體願景，才能爭取選民認同。

黃瓊慧則表示，松信選區總計9席議員，民進黨原有4席，在前議員許家蓓辭世後出現空缺，使得本次選舉格局更加激烈。她強調，此行北上前已詳加了解選區狀況，認為松信堪稱台北市競爭最白熱化的戰區之一，希望以自身經驗，協助郭凡在初選中站穩腳步，代表民進黨迎戰大選。





黃瓊慧也提到，自己與郭凡過去在公共議題與網路討論上早有互動，選戰是一場長期累積的過程，只要方向正確、持續加溫，選民自然能感受到誠意與實力。





談到未來市政主張，郭凡表示，自己具備澳洲雪梨大學國際關係學系的學術背景，特別關注城市國際化與教育政策。他指出，在中央推動2030雙語政策的框架下，台北市更應結合AI科技與教育資源，打造具前瞻性的雙語學習環境，讓下一代在國際競爭中更具優勢。