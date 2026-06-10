北市選戰對手鎖定「抗中保台」形象 沈伯洋頻談市政：不攻自破

民進黨台北市長參選人沈伯洋10日出席台派聯盟後援會成立大會。(記者羅沛德攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今(10)日出席台派聯盟後援會成立大會，聯訪時被問到對手常試圖以「抗中保台」來營造他的形象；沈回應，自己會在國防外交委員會裡談中國議題，然參選台北市長討論的是市政，自然不會去講中國，也讓對手營造的形象不攻自破。

沈伯洋表示，今天來到台派聯盟後援會成立大會，大家所關心的不只是單純國家安全問題，更多的是城市韌性與科技治理，這一方面原本也都是他的專長。

沈伯洋指出，他知道對方一直認為說「你為什麼不講中國議題？」但自己一開始也講得非常清楚，「我在國防外交委員會裡，只要牽涉到中國、國際議題，都還是照樣發聲，但是參選討論的是市政層級，例如資安、第一線過勞、交通問題，自然不會去講中國，「所以他們一直以來想要去塑造，沈伯洋永遠都只會在講中國的這個形象，其實就是不攻自破？」

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