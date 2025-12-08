北市選戰新民調曝！蔣萬安支持度全勝 王世堅差24%最小

備戰2026地方大選，一份台北市長最新媒體民調曝光，尋求連任的台北市長蔣萬安，對上民進黨的潛在人選，支持度全部勝出，其中以民進黨立委王世堅的支持度差距最小；至於已表態爭取黨內提名的吳怡農，則是落後蔣萬安37%。面對最新民調，北市府強調蔣萬安目前仍專心市政。

多次被拱參選台北市長，民進黨立委王世堅都回應「個人沒有意願」，雖已經多次表明立場，但王世堅的高人氣依舊不減。台北市長選戰，媒體曝光最新民調數據顯示，如果是推派王世堅挑戰尋求連任的蔣萬安，支持度差距最小，蔣萬安55%對上王世堅的31%，兩人僅差24%；反倒是已表態爭取綠營提名的吳怡農，支持度差距被蔣萬安領先，甩開37%。

廣告 廣告

吳怡農支持度差距被蔣萬安領先，差距37個百分點。圖／台視新聞

即便民調落後，吳怡農不改步調，再與蔣市府隔空開槓，指出「台北應該要更積極，現在卻搶輝達的功勞，完全沒有意義，這是人家本來就要做的事，那我們還把它列為政績，是不是太不認真了呢」。

同份民調中也曝光綠營還有與吳怡農不相上下的潛在人選，就是身揹台美關稅談判重擔的行政院副院長鄭麗君，民調顯示，要是綠營推出鄭麗君參戰北市，與蔣萬安差距為38%，小輸吳怡農；而沈伯洋、林右昌，則分別以42%和46%的差距落後，蔣萬安完勝綠營檯面上被點名的人選。

台北／蔡昀彤、彭以德 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

劉世芳嗆蔣「反對打擊犯罪」 北市府：刻意扭曲

政府禁小紅書1年 蔣萬安再嗆：反中反到變共產黨

封殺小紅書1年 卓榮泰：若不提改善「考慮直接斷掉」