北市選戰最新民調出爐！綠營王世堅領跑 但全被蔣萬安慘電

年底台北市長選戰備受關注，不過民進黨至今尚未確定要推誰挑戰現任市長蔣萬安。根據最新民調顯示，民進黨立委王世堅與蔣萬安進行民調對決，落後19.3個百分點，但這已經是其他民進黨可能候選人中輸最少的，其中近期熱門人選行政院副院長鄭麗君落後33個百分點；行政院長卓榮泰更是慘輸38.7個百分點。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

《震傳媒》公布最新台北市長選舉民調，針對民進黨可能參選者進行對比調查。結果顯示，民進黨立委王世堅與現任國民黨籍市長蔣萬安對決時，支持度為32.7%對52.0%，雙方差距19.3個百分點；卓榮泰對比蔣萬安為24.0%對62.7%，鄭麗君對比蔣萬安則為27.4%對60.4%。

廣告 廣告

王世堅民調落後蔣萬安近20個百分點，但已經是綠營最強人選。（資料圖／中天新聞）

民調政黨傾向交叉分析顯示，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者達72.9%，王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票，獲得國民黨支持者8.0%、民眾黨支持者28.0%、不偏任何政黨者20.5%的支持。在卓榮泰對比蔣萬安時，64.3%民進黨支持者支持卓榮泰，蔣萬安在各族群支持度皆高於卓榮泰，其中中山大同選區有36.8%支持卓榮泰為最高，松山信義選區則有69.7%支持蔣萬安為最高。

關於台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長的調查，王世堅在三人中獲得41.5%北市民支持。若非這三人名單，台北市民自行點將前三名依序為吳怡農、苗博雅以及陳時中。王世堅與鄭麗君在民進黨支持者中均各獲得31.7%支持，47.6%國民黨支持者、62.1%民眾黨支持者點名王世堅，至於不偏任何政黨者，則有49.8%對民進黨由何人出戰表示無意見。

本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

延伸閱讀

找賈永婕參戰台北市長？ 學者分析曝：民進黨此役已無牌可打

影/藍台中市長人選陷僵局 黃揚明獻最佳解方並示警：綠已開始拔樁了

影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼