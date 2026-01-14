北市邁入超高齡化 議員籲推社宅終身續住 解決長者租屋困境

台灣正式邁入超高齡社會，議員李芳儒認為，高齡長者面臨房東不願出租、短租窘境，應研議社宅「終身續住」制。（示意圖／本報資料照片）

民國114年全台65歲以上人口數達到467萬3155人、占20.06％，台灣正式邁入超高齡社會，其中以台北市65歲以上人口占24.18％比率最高。議員李芳儒指出，高齡長者面臨房東不願出租、短租窘境，頻繁搬遷增加生活風險、醫療照護中斷，應研議社宅「終身續住」機制。北市都發局回應，社會局已訂有評點機制，使獨居長者可獲得較高分數優先入住社宅， 若放寬租期至終老，可能影響其他弱勢及一般申請者居住權益，將持續蒐集需求檢討社宅資源分配及制度設計。

李芳儒表示，北市65歲以上人口占比在113年底已達23.06％，正式邁入超高齡社會，且高齡人口比例仍持續攀升，然多數高齡長者，特別是單身、無子女且缺乏家庭支持系統者，於私人租屋市場中普遍面臨房東不願出租、租期短暫、要求不合理保證條件等問題，導致居住高度不穩定，對於年事已高、行動與健康條件逐漸受限的長者而言，頻繁搬遷不僅增加生活風險，亦可能造成醫療照護及社會支持網絡中斷。

李芳儒說，社宅原為政府因應居住弱勢所設的重要政策工具，但現行制度多採定期租約，租期屆滿仍須重新申請或參與抽籤， 對高齡長者而言，反而形成另一層不確定性，尤其對於已屆高齡、無子女、無其他住宅選項的長者，一旦被迫退租，極可能面臨無處可去的困境，顯示現行制度設計與高齡者實際居住需求間，仍存在明顯落差。

李芳儒強調，市府應研議相關政策調整方向，對於符合一定條件高齡長者，如達一定年齡、無子女、無其他住宅、經評估無適當替代居住方案者，於抽中社宅後得採取「持續符合資格即得續住至終身止」的居住保障機制，作為高齡者居住安全的最後防線，以回應超高齡社會下日益嚴峻的居住問題。

都發局指出，有關北市社宅弱勢資源分配，社會局已訂有評點機制，對於獨居長者有相對較高的評分標準，使獨居長者可獲得較高分數優先入住社宅，提供獨居長者相對保障，並就社宅、包租代管、租金補貼等不同住宅協助資源，透過強化續租流程銜接、提前辦理評點招租，使長者可預為規畫居住環境。

都發局說明，已入住社宅者，租期屆滿後重新申請社宅，亦可重新計算租期最長12年，達到間接延長居住年限目的；若未獲得社宅續租資格者，將由社會局社工提供長者輔導及租屋媒合服務，協助順利銜接居住。

都發局表示，針對社宅承租戶屬獨居或放寬部分長者類型延長租期至終老，可能影響其他弱勢戶及一般戶申請者居住權益，目前北市社宅已建置統一登記平台，未來可持續蒐集社宅承租需求，後續將視整體社宅的需求情形及相關數據，檢討社宅資源分配及制度設計。

