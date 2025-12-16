北市郵務士昏倒命危 同事、消防接力CPR成功搶命

（中央社記者黃麗芸台北16日電）近日入冬低溫，台北市一名48歲郵務士昨天剛結束勤務返回木柵郵局，突感呼吸困難而昏倒命危，現場人員緊急通報119求助，經郵局和救護人員接力CPR和AED電擊，奇蹟救回一命。

台北市消防局在臉書粉專發文表示，繁忙的文山區木柵郵局昨天下午上演一場驚心動魄卻又充滿溫暖的生命救援事件，有名剛結束辛勤投遞勤務返局的郵務士突然感到呼吸困難，隨即在眾人眼前倒下、失去意識。

消防局表示，在分秒必爭的危急時刻，現場郵局人員展現無比勇氣與沉著，除立即撥打119求救外；在救護車抵達前也持續不間斷幫患者進行旁觀者CPR（心肺復甦術），在黃金時間內施行按壓，維持患者腦部的血液灌流，也為後續救援奠定最關鍵的基礎。

緊接著，消防局救護人車火速抵達現場後，評估患者已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立即接手實施高品質CPR，並接上AED（自動體外心臟電擊去顫器）執行電擊。

消防局表示，所幸經現場郵局人員及救護人員通力合作之下，奇蹟降臨，患者在現場成功恢復自主呼吸及脈搏（ROSC），隨後由救護車緊急送往萬芳醫院接受進一步治療。

「這不只是一次成功的救援任務，更是一場完美的『愛的接力賽』。」消防局表示，從現場郵局人員當機立斷伸出援手，到接力救援的消防救護人員專業處置，大家不分彼此，唯一的信念就是「把人救回來」。

消防局表示，此案例再次證明，當意外發生時，現場人員的一雙手可能就是他人重生的希望，「敢壓、會壓、持續壓」，每個人都可能是下一個拯救生命的英雄。（編輯：張雅淨）1141216