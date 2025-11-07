北市都更危老重建 中山區最熱

台北市中山區為全市都更與危老重建最熱門的行政區！高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，目前中山區整合中與已啟動的案件總數已逾30件，數量居台北市之冠，未來開發潛力備受期待。該區因地段精華、交通便利、商業機能成熟，吸引眾多建商積極投入。

黃舒衛表示，主要熱區包括中山北路二段國賓飯店周邊，除國賓飯店改建案啟動，兆豐銀行與璞永建設也在規劃中。林森北路以北地帶則有宏國、忠泰與華國等多家公司推動整合。南京松江一帶，有甫完工的元大人壽金星與銀星、國泰松江，後續還有力麒總部、六福客棧及康華飯店重建、東元大樓危老、新光南京及國建民生、上海商銀民生大樓重建案，也是都更、危老熱區。

此外，一殯園區因預計短期內遷走，其周邊土地已啟動整合作業，成為下一波發展熱區。而輝達海外總部設址未定案時，大同公司為爭取進駐而推動都更案已形成共識，預期即使無輝達進駐，仍會持續開發，不致閒置。

新松町計畫 整合飛快

鄉林建設董事長賴正鎰則在「新松町新城計畫」公開周年記者會中指出，鄉林「新松町計畫」推進速度像搭上火箭，短短一年內就進行整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地，約新松町計畫的16％，總銷約2006億元。鄉林知道地主等都更等太久了，將加快整合，維持每年2至4個案的送件節奏，確保開發動能與市場競爭力，努力完成11萬坪、總銷1.4兆元的新松町都更計畫，讓中山區加快華麗轉身，成就台北最美純住宅區。

賴正鎰還首度公開最新完成設計圖「吉林四案」3D動畫，率先導入北市府今年7月底新修正實施的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率」入法的立體綠化思維納入設計，在陽台增設綠化植栽設施，讓台北市中心首次出現定位清晰的純住宅聚落，不僅2D平面街道綠美化，更兼具3D立體垂直綠化，將翻開中山區生活新篇章。

賴正鎰強調，與去年公開計畫藍圖的不同，今年的宣布重點是「落實成果」，進行的19個都更案，又以「吉林四案」基地最大，花7個多月就將全街廓整合完畢，面積約1360坪，很不容易。

地主意願高 進度超前

賴正鎰說明現有最新進度，首案「鄉林中山賦」現在已經蓋到5樓；「吉林四案」已完成建築圖，正進行後續都更的行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照。「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規劃設計。

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分6期，15年進行，但地主意願高，且執行效率快，原本前2年應是進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可正式推進至三期、四期規劃，中山區將在「新松町」的帶動下，逐步形成北市最大純住宅聚落，並成為台北市都更史上最具代表性的案例之一。

黃舒衛表示，與其他行政區相比，中山區案量明顯居多。大同區多數都更案已開發完成，萬華區則因房價與發展熱度不及中山，開發動能有限；中正區因多為公務設施，適合更新的標的較少；松山區則案源稀少。因此，中山區以超過30案的規模，成為北市都更第一熱區，備受矚目。