北市都更168卡卡 平均648天審完

為加速民辦都市更新審議，台北市都更處於民國105年推出「都更168專案」，讓無爭議的民辦都更案在6或8個月內完成審議，不過，有民眾發現，案件送件至今已超過1年，預估最快要到明年中才會完成審議，市議員曾獻瑩21日揭露，經統計過去1年內通過的案件，從報核到完成審議平均要648天。都更處回應，已於網站公告計算方式，也已推出精進程序以加速進程。

由於都更法定審議程序冗長，加上事業計畫相關書圖文件繁多且涉及跨領域，須整合各權責單位審查意見，導致影響審議時間，為加速民辦都更審議，都更處於105年推出「都更168專案」，對無爭議案件事業計畫案，在報核後6個月工作天內審議通過，事業及權利變換計畫併同報核者，在報核後8個月通過。

不過，曾獻瑩接獲民眾陳情指出，案件自113年5月送件至今已超過1年，預估最快要到115年中才會完成審議，實際等待時間遠超過6個月。

曾獻瑩表示，一般民眾理解的6個月是180個日曆天，實際上卻不是如此，都更處所謂6個月是180個工作天，甚至是以都更處認定的工作天計算。

根據都更處說法，並非自民眾送件日起算，而是須等單元確定後才開始計時，期間只要進入公展、公聽會、補件或專案小組審查階段等，天數即停止計算，相關等待時間完全不列入。

曾獻瑩調閱數據揭露現實落差，過去1年內通過的14件都更168案件，從報核到完成審議平均要648天，遠遠超過宣稱的180天，都更處以6個月完成審議作為政策宣示，卻未清楚說明6個月期限的計算相當複雜，容易誤導民眾。

他說，許多都更案延誤問題往往出在規畫單位經驗不足，多次退補件拖長時間，要求都更處應建立推薦名單或績效評比，讓民眾能選擇專業團隊。

都更處回應，網站公告「台北市都市更新168專案執行要點」及「168專區」，說明計算方式沒有誤導民眾，此外也於11月24日推出「都市更新168專案精進程序」，規定案件應於小組會議針對各項討論議題，包括建築設計、財務計畫、估價分配及容積獎勵等，做成決議並逕提審議會確認，以加速案件進程。