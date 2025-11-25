北市都發局推社宅可租冷氣 估2026年下半年啟用

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市都發局今天表示，市長蔣萬安任內已完工社會住宅共4805戶，明年估完工有1975戶。今年有5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用社宅由住都中心統一租賃冷氣。

台北市都市發展局新聞資料提到，持續推動社會住宅興建，從蔣萬安上任至今，社宅已完工4805戶，明年預估將開工可取得2456戶，完工開放入住共1975戶。如西寧國宅改建案已完成初步規劃，明年搬遷拆除，2032年竣工。

都發局表示，為優化社會住宅居住品質，積極推動社宅裝冷氣，今年5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用社宅由台北市住宅及都市更新中心統一租賃冷氣，而現在施工中及規劃中社宅將統一採購裝設冷氣。

都發局持續推動多項政策，如社會住宅統一登記平台系統12月底上線，開放民眾隨時登記，盼加速申請社宅作業，明年上半年招租的培英社宅及力行社宅將會實行。

都發局表示，北市府已透過都更分回、公益設施捐贈等取得的住宅資源已納入幸福住宅專案計畫，只要新婚2年內或育有0歲至6歲子女的育兒家庭出租，今年已入住共156戶，明年預計再釋出43戶。

都發局表示，積極推動「遮陽傘計畫」，選定重要路口設置人工遮陽設施，打造都市涼點，明年上半年完成設計，並透過法制與實踐並行，盼達成體感降溫2℃目標。

都發局規劃以全市都市計畫通盤檢討重新檢討土地使用分區劃設合理性，確保都市計畫貼合實際發展需求，預計明年上半年辦理公展法定程序。

都發局表示，市府把市民安住宜居放首位，並透過前瞻性都市規劃，積極應對氣候變遷，打造兼具韌性與永續性的宜居台北，盼讓台北市成為人人有房住、出門皆舒適的國際級城市。（編輯：方沛清）1141125