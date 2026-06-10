北市鄭州路人行道塌陷變電箱倒 台電：未造成停電

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（中央社記者謝怡璇台北10日電）台北市鄭州路一處人行道今天上午塌陷，上頭變電箱連帶倒塌。台電表示，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力搶修。

警消上午10時41分獲報，台北市立聯合醫院中興院區對面、鄭州路上一處變電箱倒塌，派員到場發現是因人行道塌陷造成變電箱位移，立即通知台電公司等單位到場處理。

台電說明，獲報後立即派員赴現場查修，變電箱傾斜位移並沒有造成用戶停電。

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台電表示，因道路下方土壤流失嚴重，形成長5公尺、寬4公尺左右的坑洞，致使變壓器地基支撐不足而陷落。台電已動員人力與車輛投入搶修，道路塌陷原因有待市府相關單位釐清。

台北市工務局先前表示，此處為台鐵公司土地，將等台電移置變電箱後，協助通知相關單位開挖，以釐清原因。（編輯：翟思嘉）1150610