北市鄭州路人行道塌陷 疑管線破裂估11日完成回填

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北10日電）台北市鄭州路一處人行道今天上午塌陷，上頭變電箱連帶位移倒塌。台北市政府表示，初步勘查疑似是污水管線破裂導致，將連夜修繕、回填，預計明天下午4時完成作業。

警消上午獲報，台北市立聯合醫院中興院區對面、鄭州路上一處變電箱倒塌。台電到場發現，因道路下方土壤流失嚴重，形成長5公尺、寬4公尺左右的坑洞，使變壓器地基支撐不足而陷落，未造成一般住戶停電。

台北市政府發布新聞資料表示，市長蔣萬安在市政行程中得知，立即指派副市長張溫德前往現場掌握狀況。張溫德到場後接受媒體聯訪表示，將先請台電公司移置變電箱，再由各管線單位檢視及搶修，目前坑洞沒有擴大跡象，請市民放心。

廣告 廣告

張溫德說，此處權管屬鐵道局及台鐵公司，旁邊則是台北市公辦都更基地，但基地內除了小規模的文資探勘挖掘外，沒有任何工程在施作，將在釐清坑洞內狀況後即刻檢修、排除狀況。

市府下午說明，台電公司已將變電箱吊至合適位置安放，初步勘查發現疑似有污水管線滲水，台北市工務局衛生下水道工程處將在晚間以免開挖工法進行修繕，預計明天白天開始將塌陷處灌漿回填、下午4時完成作業。

市府表示，目前周遭沿線號誌正常、車流順暢，警察局也在路口加派警力疏導交通，但因應後續復原作業，請行經此處的車輛減速慢行或提前改道，並建議用路人這兩天的上下班尖峰時間可以避開此路段。

民進黨台北市議員陳怡君在臉書發文呼籲市府積極做後續監測，包含實施透地雷達巡檢，並在周邊設置傾斜儀與沉陷觀測點，同時觀測地下水位變化，對周邊地底進行地毯式安全檢查，在路面塌陷前就抓出空洞與掏空，保障民眾用路安全。

民進黨台北市議員林亮君則在臉書發文提醒民眾經過附近時多加留意，尤其預期未來將有連日大雨，出門一定要注意安全。（編輯：張銘坤）1150610