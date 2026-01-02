北市鄰里公園回歸區公所亂象多！里長盼回歸專業 蔣萬安給裁示

台北市中山區興國公園。（台北市公園處提供）

台北市鄰里公園在前柯市府任內移交給工務局公園處管理，經多位里長陳情回歸區公所管理會更有效率後，已在蔣市府任內114年移交業務給區公所，但如今里長們反映，區公所因缺乏專業移交後不僅效率差，在災後搶修時也無統一作業標準，導致管理雜亂無章，盼鄰里公園的管理單位回歸公園處。蔣萬安2日裁示，會請區公所和公園處協調出統一管理標準。

鄰里公園是在城市規畫中，為提供附近居民日常休閒、社交、運動的社區級小型開放公園，是居民生活交流的重要場域，北市鄰里公園原屬民政局區公所管理，在105年移撥公園處後，多位里長陳情維護工作回歸區公所管理會更有效率，蔣萬安上任後拍板在去年將業務移交回區公所。

廣告 廣告

蔣萬安今出席中山區115年度市長與里長有約活動，其中中央里里長李陳金綉與復華里里長黃展輝共同提案，希望鄰里公園管理單位回歸公園處，黃展輝指出，原因為相較公園處，區公所缺乏專業維管人力，部分業務只能委外處理，但在災後搶修方面卻無統一作業標準，以去年的颱風為例，公園有許多需要剷除或扶正的倒樹，廠商處理倒樹時因為沒有統一規範，導致2、30年的樹木被隨意砍伐。

黃展輝也舉例，復華里共有3個公園，總面積近1萬2000平方公尺，若以區公所的專業能力絕對無法負荷，強調過去由公園處管理時的服務效率與品質，與現在移交給區公所有明顯落差，應透過專業分工維護公園，才能持續提升台北市的國際競爭力。

公園處長藍舒凢表示，大型公園仍由公園處管理，現在有約650公頃的大型公園總面積由公園處管理維護，因為業務繁重，所以希望能與區公所合作分工管理市內公園，鄰里公園回歸區公所後，業務交接、人員訓練都需要磨合，強調在人力和財力允許的狀況下，一定會區公所合作，全力協助維管。

蔣萬安坦言，目前有些里的綠地面積較多，因此區公所在處理上確實較困難，導致效率不佳，因此無論是經費或人力量能都需要跟公園處協調。

蔣萬安說，為了確保區公所有足夠能力承接業務，今年針對區公所管理鄰里公園的經費預算已增加7300萬元，也要求公園處針對區公所人員安排相關專業訓練，確保技術順利銜接，最後裁示，會請區公所和公園處協調出詳細事務的統一管理標準，會在2個月內盡速定出明確規範，再回報給里長。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》林書豪率國王衛冕 光榮引退

2025台灣體壇10大新聞回顧》樂天桃猿封王 挺過換帥風波

再生醫療雙法上路 業界促速公告子法