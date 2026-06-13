北市酒店小姐爆「單月賺近千萬」 內行曝真相：沒接S

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近日有網友分享，北市某知名酒店5月「活動月戰況表」，其中獲得「最佳女主角」的第一名小姐，單月業績突破3萬0197節，換算下來月收入直逼1000萬元，消息曝光後，在網路引起廣泛討論。

網友分享酒店小姐月收近千萬，引發熱議。（示意圖，與本新聞無關／資料照）

有網友在Threads上貼出該酒店流出的業績排行榜截圖，獲得「最佳女主角」的第一名小姐單月業績竟然突破3萬0197節，遠超第二名的1.1萬節與第三名的7400多節，換算下來單月收入直逼新台幣1000萬元，讓原PO直呼「酒店小姐月入千萬，還不包含檯面以外，震驚我三觀了」。

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文章立刻引發熱烈討論，「真的是行行出狀元」、「在代書業時一個20出頭歲的女孩全現金買了1600萬的房子，交屋時實在是很好奇問她的職業，很大方的跟我說是做傳播的」、「我認識的幹部說有客人直接買100個大全」。

「情色教主」雪碧留言表示，小姐即使天天被「全框」，一個月頂多拿100多萬快200萬元，直言「1000萬不可能」。不過，熟悉夜生活產業的網友補充指出，若加上店家額外獎金制度，頂尖小姐確實有機會逼近千萬元門檻，但仍屬極少數案例。

房產網紅Ziv學長也留言稱，「第一、這是真的；第二、前三名都沒接S；第三、這在財富系統屬於把時間賣很多次的商模；第四、誰這麼盤出錢？不盤，這些乾爹身價十幾億，完全不差錢；第五、為什麼我知道？建商朋友說的。」

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