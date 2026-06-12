北市酒店槍響！主嫌被逮羈押禁見 1共犯30萬交保

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北市大安區忠孝東路三段上一間酒店，9日凌晨4時許發生槍擊案件，警方逮獲主嫌與槍手到案。（圖／翻攝畫面）

北市大安區忠孝東路三段上一間酒店，9日凌晨4時許發生槍擊案件，119接獲有民眾受傷，不過警消發現其腳上有明顯貫穿傷，疑似為槍傷。警方獲報也立即啟動偵辦機制，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，12日稍早將35歲宋姓主嫌與槍手等人逮捕到案。全案經複訊後，朱姓共犯被諭知以30萬交保，並限制住居、出境、出海；另，宋姓主嫌遭裁定羈押禁見。

警方獲報後火速調閱相關監視器畫面後，鎖定相關涉案人士，並清查槍手與主嫌等人。據悉，被害的31歲黃姓男子，疑似因酒後情緒失控，於包廂內與35歲的宋姓主嫌等人發生口角爭執，宋男等人疑似一氣之下竟持槍朝黃男開槍，造成黃男腳部中槍。

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警消獲報到場時，發現黃男腳部有3處貫穿傷，疑似為槍傷，因此通報警方。警方隨後也組成專案小組，將宋男等人逮捕到案，並將同步追查相關涉案人士。全案經複訊後，朱姓共犯被諭知以30萬交保，並限制住居、出境、出海；另，宋姓主嫌遭裁定羈押禁見。

大安分局強調，對於任何持槍暴力犯罪及槍擊案件均採取零容忍態度，秉持「快速反應、強力執法、依法究辦」原則，絕不容許不法分子挑戰公權力。並持續針對轄內易滋事場所加強臨檢及巡查勤務，全力淨化治安環境，維護市民生命財產安全，提供市民安心、安全的生活環境。

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