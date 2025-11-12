北市酒毒駕累犯名單公開！裁決所怒祭出「這2招」
社會中心／李筱舲報導
酒後駕駛是台灣交通安全的一大隱憂，酒駕不僅危駕駛人自身，更對行人和其他車輛造成重大風險，政府與社會團體也持續推動「零容忍酒駕」、「不酒駕我行」等宣導活動。今（12）日，台北市交通事件裁決所公布了「酒（毒）駕及拒測累犯名單」，其中酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7名，共計32名。
台北市交通事件裁決所於今（12）日公布第84次「酒（毒）駕及拒測累犯名單」，共計32名。（圖／台北市交通事件裁決所提供）
本次公告名單罰鍰最高者，拒測累犯3次處罰鍰54萬元，汽車駕照處禁考5年，而累犯次數最多者，酒駕累犯4次，機車駕照處禁考3年，罰鍰部分酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。本次公告名單中27名案件已結案，2名申請分期繳款，餘3名未結案者全數移送強制執行，移送金額30萬元。
裁決所提醒民眾，只要有酒駕違規的行為，車輛牌照一律吊扣2年，累犯者處以高額罰鍰。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）
另外，在10月份，臺北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上且設籍在台北市的共計3位，裁決所已印製A4彩色照片海報，將其提供給本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為。裁決所也提醒民眾，凡有酒駕違規的行為，車輛牌照一律吊扣2年，累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元，若因而肇事致人重傷或死亡，得没入該車輛，年滿十八歲同車乘客需同罰，最高處罰鍰1萬5,000元。
《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
原文出處：北市酒毒駕累犯「拒測3次」還上路！裁決所怒出2招：罰54萬、禁考5年
