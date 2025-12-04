北市酷課雲逾2000影片 授權馬國華校使用

（中央社記者楊淑閔台北4日電）台北市教育局今天表示，「酷課雲」動畫學科影片達2201支，授權馬來西亞華校使用；另開發「國小五年級數學科」影片的紙本學習單，突破看影片被動學習，轉為線上線下雙向學習。

台北市教育局今天舉辦「台北市『影片⨯習題⨯AI』創新教材亮相，攜手馬來西亞董總共推數位學習」記者會，會中與馬來西亞華校董事聯合會總會（簡稱董總）簽署合作備忘錄，授權「董總E啟學線上學習平台」使用「台北酷課雲」學習影片，預估當地8萬多名師生受惠。

與教育局攜手開發「國小五年級數學科」動畫學科影片紙本學習單的均一平台教育基金會，其執行長呂冠緯表示，透過紙本教材與線上影片結合使用，可讓學生透過AI輔助功能即時提問、獲得回饋，展開雙向學習。

教育局說，「國小五年級數學科」的動畫學科影片紙本學習單共80份，每份學習單搭配10題素養導向練習題，教師可直接銜接學校課程進度使用，學生也能藉此加強練習，此紙本單可上酷課雲免費下載使用。

台北市數位學習中心執秘陳錫安說，紙本學習單上也有QR CODE，針對紙本題目無法作答時，可掃描QR CODE開啟影片學習如何解答，且影片播放可暫停、重複，有助提升學習效果。

教育局補充，目前酷課雲動畫學科影片累計2201支，高、國中階段數理科並已完備，總瀏覽人數超過1100萬；其中114年新製200支影片，包含國小六年級數學、國小自然、高中生物及高中地科，將陸續上架，這些影片也將開發紙本學習單，提供學生搭配學習使用。（編輯：吳素柔）1141204