北市醉男折警車天線、右鉤拳襲警 警界「跆拳國手」出手了

50歲楊姓男子今（22日）凌晨在台北市大安區忠孝東路四段附近喝得酩酊大醉、情緒激動，不僅硬把巡邏車的無線電天線折彎，還在警方上前制止時猛揮「右鉤拳」攻擊員警，造成警員臉部擦挫傷，眼鏡也噴飛。當時身為跆拳國手的張姓警員也在場，立刻上前壓制，隨後將楊男逮捕帶回，全案依妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。

大安分局指出，事發於今日凌晨0點左右，敦化南路派出所員警在擴大臨檢勤務期間，將巡邏車停放於忠孝東路四段97號旁，交通分隊陳姓警員負責車輛戒護。期間楊男醉態明顯、情緒失控，突然伸手把巡邏車的無線電天線折彎，陳員見狀立刻上前制止，卻遭楊男揮拳攻擊，造成臉部受傷，眼鏡也被打飛。

當時前來支援勤務的30歲張姓員警，正巧是跆拳道國手，火速上前協助同事壓制楊男，順利將他帶回，帶返派出所，酒醒後仍無法交代行為動機。據了解，楊男有傷害、毒品等前科，今再度酒醉鬧事並攻擊執法員警。全案警詢後依妨害公務、傷害及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

張姓警員目前在敦化南路派出所服務，過去曾入選亞運培訓隊，還代表台灣出國比賽。2022 年他出戰世界警消運動會，在跆拳與空手道兩項目拿下1金1銀2銅，成績亮眼。



