北市醞釀翡翠水庫支援發電「有償」 曾文生：外縣市恐也將對北市用電收費

台電董事長曾文生受訪表示，翡翠水庫發電要額外收費，外縣市恐怕也將對北市用電收費。吳馥馨攝



台北市翡管局長林裕益昨日在議會答詢時表示，未來擬對台北市翡翠水庫支援水力發電部分，每立方公尺用水增收3元補償費，不再「無償」。台電董事長曾文生今（5）日回應表示，翡翠水庫水力發電裝置約7萬瓩，不是非常大，都是靠各地發電給台北市使用，他擔心若這樣處理，屆時會不會有其他縣市要求送往台北市的用電要額外計費。

曾文生今天出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，他在會前受訪被問及台北市翡管局有意針對額外調度收費一事。

曾文生表示，翡翠水庫的水力發電，是台北市政府透過公開招標，委託台電公司承包維護管理，除了電廠，水庫周邊環境，也是由台電公司協助維護管理，是長期合作過程，合約也執行了非常久。

台電在調度水力發電機組的前提，都是下游有水源應用需求才會放流，不只翡翠水庫電廠，全台所有水力電廠都是依循這個標準。不過，不同季節會有不同水量，舉例來說，今年冬季水量特別多，若台電不發電，最後也是排洪流出去，對環境、電廠都不是一件好事。

至於台北市政府認為，近3年支援台電發電9次。曾文生說，到底如何計算其超過發電的時間，需要詳細契約，就交給相關部門去商量；但就台北市而言，翡翠水庫水力電廠已是其轄區內最大發電來源，裝置容量大概只約7萬瓩，其實不是非常大的發電量，都是靠各地電廠發電給台北市使用。他擔心，這事如果這樣處理，屆時會不會有其他縣市要求輸往台北市使用的電力要額外計費。

曾文生說，如果真的是台電公司「對不起人家」，那該付費的，台電還是會付費，就照合約來執行。但這件事不是單單討論每立方公尺要增收多少費用的問題，這是涉及到整體系統平衡的問題。

經濟部也回應表示，台電公司與翡翠電廠的發購電皆依雙方簽訂的購售電契約辦理。翡翠電廠夏月每日發電未滿5小時，將無法獲得全部容量電費，故雙方協議可視雙方需求挪移毎日發電時數；若台電有請翡翠電廠增加發電時數，則於當月其他時段減少發電，原則維持每月發電時數不變。翡翠電廠如遇機組有問題，亦可以此運作方式。

