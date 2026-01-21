北市釋出社宅近3百空戶招租 即起申請至2/3

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市政府釋出多處社宅空戶，住都中心表示，文山區興隆社會住宅E區有247戶，以及興隆D2區及南港機廠1區等44戶對外招租，今天起開放民眾申請至2月3日止。

台北市住宅及都市更新中心資料提及，興隆社宅E區將招租247戶，有一房型、二房型及三房型，提供在地區里戶（含在地就學就業）、設籍北市市民戶，以及未設籍有就學就業戶等身分申租。

北市住都中心表示，興隆社宅E區採先抽籤決定資格審查順序名單，審查合格依序配租；其他特殊情形身分提出申請，採評點制，由社會局依評定排定名單；有租屋需求民眾可把握機會申請。

住都中心表示，為優化社宅申請作業，已規劃北市社宅統一登記平台且已上線，申請民眾可多利用；考量民眾對登記平台系統尚在熟悉，興隆社宅E區招租案採線上、紙本雙軌，可透過網路、郵寄、現場臨櫃受理申請。

此外，住都中心也釋出興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠1區等5處的社會住宅，目前先釋出興隆D2區、南港機廠1區共44戶；另3處社宅目前無空戶釋出，會依規定收件，再依抽籤建立候補名冊，後續釋出空戶時就通知遞補。

住都中心表示，興隆D2區、南港機廠1區社宅申請採網路、郵寄、現場交件辦理，採先抽籤決定資格審查順序及建立等候戶遞補名冊；以其他特殊情形身分申請為評點制。

住都中心表示，興隆社會住宅E區、興隆D2區、南港機廠1區社宅的空戶，從今天起至2月3日下午5時止，開放民眾申請。（編輯：陳仁華）1150121