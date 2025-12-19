北市里長插餐館乾股、索公關費！找3黑道痛歐股東 4人慘了

前大安龍圖里里長蕭萬居被起訴。（圖／翻攝畫面）

前大安區龍圖里里長蕭萬居因為在2024年間，幫忙立法委員陳情協調櫻桃音樂會館內菲律賓籍表演者取得許可證，向該店餐館吳姓負責人以及閻姓股東取得10％乾股，同年11月又向吳、閻索取每月3萬元的公關費。吳、閻今年1月停止付以後，蕭萬居竟找來有天道盟、四海幫背景的友人要求吳、閻恢復10％乾股，甚至出手毆打閻。台北地檢署今日（12月19日）偵結此案，依照恐嚇取財未遂起訴蕭萬居等4人，毀損罪部份另案偵辦。

前大安區龍圖里長蕭萬居在任內幫立委陳情，協助餐酒館櫻桃音樂會館內的菲律賓籍表演者取得許可證，自那以後便向餐館吳姓負責人以及閻姓股東取得10％的乾股，自2024年10月至12間，按月獲得3萬8976元。沒想到，蕭萬居並未因此而滿足，而是繼續向吳、閻2人索取每月3萬元的「公關費」，吳、閻不滿，最後於2025年1月起停止支付。

沒想到，蕭萬居竟在今年3月29日先向吳姓負責人表示會帶人去店內清場，並於3月31日帶上擁有四海幫背景的林彥戎、擁有天道盟背景的林光輝以及尹貽松前往櫻桃音樂會館，要求吳、閻2人立即恢復10％乾股。閻拒絕以後，遭到林光輝徒手毆打，後續更被林彥戎、尹貽松持酒瓶、冰桶等器具痛毆，導致其頭部及面部有多處挫傷以及撕裂傷。

