北市里長自強活動費用補助 藍議員提案調升至1萬

台北市議員林杏兒今(30)日在民政委員會提案，調升里長自強活動費用補助，從現行6000元提高到10000元，以符合現行國內消費及物價水準。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市議員林杏兒今(30)日在民政委員會提案，調升里長自強活動費用補助，從現行6000元提高到10000元，以符合現行國內消費及物價水準。民政局長陳永德承諾會親自跟市長蔣萬安報告，並表示上任後都有逐步針對里長福利做調整。該案經民政委為會審議通過，後續大會三讀後將送北市府。

林杏兒表示，台北市里長自強活動費用補助從1999年起，迄今25年從未調整過，一直維持每個里一年6000元的狀況，目前全台消費水平上漲，甚至出現住宿兩晚10幾萬的特殊案例，但是整體消費旅遊確實有上漲的情況，

林杏兒也指出，現階段一日遊多為1800元起跳，現在二日遊都一定會要6000元為基準，甚至有到8000元，還不一定能夠住宿，原本的金額應該幅度上的調整成1萬元，才能夠鼓勵里長舉辦。

林杏兒說明，以目前台北市現有456里來計算，里長每年自強活動補助上調4000元，市府每年增加180餘萬元預算，且里長之間的聯誼也很重要，這筆金額對市府的預算應該能夠負擔。

陳永德表示，自己上任3年內，所有里長的福利措施每年都有做增加，包括鄰里基礎建設經費、鄰長交通補助費、睦鄰互助活動補助費等，剩下一項就是林杏兒議員的提案。陳永德也打趣表示，「自己也會打算盤」，其實6000元變到1萬元也是他的目標，看起來多4千元，但是整體乘以456里，一年才多180幾萬。他承諾會向市長報告，希望他成全，不然他對鄰里也沒辦法交代，財源的部分沒有問題。

