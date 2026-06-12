北市里長陳峙穎代表時力參選議員 嗆這才是真正「向光前行」

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文山區華興里里長陳峙穎6日​代表時代力量宣布參選大安文山市議員後，近日在臉書發文表示，這幾天收到非常多人的擔心與關心。​坦白說，面對未知怎麼可能不緊繃？更說：「這才是真的向光前行！那個向光前行騙了你！」

他寫道，回想起參選記者會那天，做了一個有點大膽的決定——「我找了12歲的小孩來擔任記者會主持人」。​看著孩子在台上的模樣，我突然有些深刻的體悟。小時候的我們，跌倒了拍拍屁股就能笑著站起來，好像從來不怕失敗；怎麼長大成人、經歷了社會的洗禮後，我們反而變得綁手綁腳，什麼都開始害怕了？​但小孩給了我最好的答案：因為不怕失敗，所以他們的眼神永遠閃爍著光芒，對世界充滿好奇與希望。

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他感謝鄰長、好朋友、好姐姐智媖，分享她8年來在我身上看到的珍貴特質：「當你跟他提出問題的時候，他一定會想辦法的解決問題」。面對過去8年破萬件的陳情案，我沒辦法承諾每個問題都能解決，但我總是拼盡全力。經過8年的歷練，我變得更成熟了，但同時我也保有小孩那個赤子之心及無懼的勇氣！「這一次，我想帶著孩子的純真與勇敢，不畏艱難，義無反顧地走下去！」

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