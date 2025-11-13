北市重陽禮金網站寫上海市？社會局駁斥「散播假訊息」：特殊翻譯設定才這樣

記者實測，若翻譯設定為俄文轉中文時，北市重陽敬老禮金網站下方確實會出現上海市。翻攝畫面



前立委高嘉瑜今（11/13）指出，台北市政府重陽敬老禮金相關頁面，竟出現「上海市區公所」字樣。對此，北市社會局澄清，原因出在Chrome網站翻譯設定，並表示「若為有心人士刻意操作，深表遺憾與譴責」，對於不實指控與散播假訊息，準備報警備案。

高嘉瑜今在臉書發文附上截圖，表示接到民眾投訴，台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然在網頁尾端出現「如有其他問題或詳細資訊，請諮詢『上海市』各區公所社會課及社會局老福科」的字樣，砲轟北市府「為什麼這種低級錯誤一再發生？」

對此，社會局澄清，經查網頁後台系統，未曾有任何相關文字修改紀錄，呈現文字皆為「若有其他疑問或詳細資訊請洽各區公所社會課及社會局老福科」。

北市重陽敬老禮金網站下方說明，實為「若有其他疑問或詳細資訊請洽各區公所社會課及社會局老福科」。翻攝畫面

社會局表示，向資訊單位了解後，查出會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣。

社會局更說，此舉就常理而言，並非一般民眾常態所為之一般舉動，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，社會福利本意為服務民眾，卻遭此類行為模糊焦點。還強調對於不實指控與散播假訊息，社會局將報警備案，並向事實查核中心舉報，同時評估提告，維護公理，以正視聽。

事實上，北市府過去也發生類似情況，今年3月，台北市警察局的網路報案系統，若開啟google翻譯功能，將英文翻成中文時，便出現「北京市政府 鐵路報告」字樣。

同樣問題也不只發在北市，今年2月，新北市教育局網頁也因Google翻譯，出現「北京市政府教育局」標籤頁。

