北市野鴿群聚環境衛生成隱憂 35熱點僅2處張貼宣導布條

〔記者孫唯容／台北報導〕野鴿群聚導致許多環境衛生與健康問題，鳥類排泄物容易夾帶隱球菌及禽流感，若大量築巢在住家附近，寄生蟲禽蟎也容易透過門窗的縫隙入侵住家，叮咬住戶長紅疹。北市議員張文潔、洪婉臻質疑，辦理野鴿防制宣導計畫是「為了做而做」，對於鳥群熱點缺乏定期追蹤，並且宣導並未落實。動物保護處表示，目前北市野鴿聚集熱點共有35處，由於張貼「不餵食」的宣導布條需依據當地民眾需求，並由當地管理單位同意，目前僅有馬場町、廣慈社宅有張貼布條。

北市野鴿防制宣導計畫從106年起編列預算執行，113至115年編列預算均為46萬元。不過，議員張文潔表示，不少民眾陳情擔憂鴿害帶來傳染疾病，曾辦理鴿害相關會勘，結論將請動保處懸掛「不餵食野鴿宣導布條」告示布條，不過她也發現部分野鴿聚集的熱點，都看不到動保處張貼布條告示。她也認為，鳥類生態特性非棲息於固定場域，動保處應提高追蹤頻率，若發現鳥群有轉移的情形，應於掌握新熱點後主動懸掛告示布條。

議員洪婉臻也指出，目前在青年公園、西門町廣場、紀念館，甚至是市議會周邊，仍有大量的野鴿聚集，質疑計畫淪為「為了做而做」，缺乏定期的巡邏與落實，建議動保處具體執行計畫並追蹤成效，同時針對民眾的餵食行為加強宣導。

動保處回應，鴿群聚集主因為民眾餵食，目前台北市野鴿聚集包含熱點35處，其中馬場町、文昌宮、華江橋東岸、林森康樂公園、關渡宮(含停車場)為群聚最多的前五名，其餘大安森林公園、國父紀念館、關渡宮等地也是熱點之一。

動保處說明，已備有60條「不餵食野鴿宣導布條」，提供野鴿熱點區域懸掛進行宣導，但張貼告示布條需依據當地民眾需求，且當地管理單位同意，因此目前僅有馬場町與廣慈社宅有張貼，國父紀念館近期也提出需求，未來有機會張貼，動保處在115年度野鴿防制宣導計畫，也將增加進行60處野鴿群聚熱區族群調查。

北市鴿害嚴重，民眾住家內部時常出現鴿子大便。(記者孫唯容攝)

