北市銷毀1.1萬公斤農藥超標蔬果！ 辣椒、香菜均上榜

台北市市場處日前公布10月北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗最新結果，抽驗1150件蔬果產品，其中1043件合格、107件不符規定，主要不合格品項為辣椒、芥藍菜、菜豆、芫荽、萵苣菜等，違規貨品均已完成攔截及報廢，銷毀重量計1萬1158公斤。

台北市市場處新聞稿指出，台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果的安全，每日會對進場拍賣的果菜進行農藥殘留抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果，若果菜抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依規停止其供應。

台北市市場處表示，為防堵農藥超標農產品流入市面，市場處每年會補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達1萬3000件；另外，為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時告知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

從此次抽驗結果不合格名冊可以看到，違規最多的品項是辣椒，檢出了陶斯松（不得檢出）、派滅淨（過量）、待克利（過量）、益達胺（過量）、賜派芬（過量）、百克敏（過量）等藥劑。

