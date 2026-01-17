北市長人選綠營未定案 蔣萬安稱離選舉尚遠、專注市政

一起比讚，台北市長蔣萬安17日出席「台北隊策勵營」，匯集市府一級機關首長參訓，由於總預算在立法院卡關，TPASS行政院通勤月票補助恐怕斷炊，不過立院藍白黨團16日提案，把攸關TPASS等部分民生新興計畫先行動支，蔣萬安表態樂見。

台北市長蔣萬安表示，「樂見立法院以民生優先，來進行預算的審查，行政院還是要積極和立法院來溝通。」

由於縣市長選舉將在年底舉行，各黨選戰煙硝味已逐漸濃厚，雖然民進黨的台北市長參選人選還沒定案，但國民黨台北市黨部主委戴錫欽推測，隨著關稅談判告一段落，再加上行政、立法仍在對峙，不排除綠營徵召行政院長卓榮泰、或行政院副院長鄭麗君參選的可能性越來越高，喊話蔣萬安要謹慎應對。

民進黨台北市議員許淑華則表示，「對蔣萬安來講，台北市的市長候選人，最強的對手大概就是卓榮泰院長，以及行政院副院長鄭麗君，如果是非典型的政治人物，我們也是可以接受，像這個童子賢。」

不過蔣萬安回應，現在離選舉還有很長一段時間，就是持續專注在市政，會持續推動各項建設，照顧好市民。