北市長人選難產？傳綠高層徵詢 名嘴爆聽到「他」就跳過？

論壇中心／董思旻報導

有意參選台北市長選舉的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今天曝光民進黨台北市長互比式民調，五位潛在參選人中，綠委王世堅領先第一，吳怡農位居第二名，但他表示自己最有底氣突破綠營基本盤，喊話台北市艱困選區，提名不能像過去憑感覺。

面對台北市長選舉，民進黨目前僅吳怡農積極爭取，而黨內民調穩居第一的王世堅，則表態沒有意願，反而推薦行政院副院長鄭麗君。對此，資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中爆料，民進黨高層有對外徵詢意見，選對會也有提到「鄭麗君」，但問題卡在關稅談判進行中，且本人似乎無意要選，另外有人推薦疾管署長「羅一鈞」，又傳出先前要將他列為不分區立委時，遭到對方強烈拒絕，恐怕對市長選舉更沒興趣。

廣告 廣告

關鍵在於，當高層聽到「王世堅」的名字時，反應卻是直接略過，邱明玉表示，除了王世堅沒意願外，可能高層對他的表現也有顧慮，目前台北市這局來說還是難產。

原文出處：台北市長人選難產？傳綠高層各方徵詢 邱明玉：聽到「王世堅」直接略過？

更多民視新聞報導

民調居冠「挑戰蔣萬安」？王世堅震撼表態了：「她」才是最強人選

真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回

民調出爐支持度第一 王世堅「不會爭取、也不奢望」：一日市長就夠了

