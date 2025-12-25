北市長廊式候車亭「玻璃屋頂」遮蔭不足 民眾等車如同待烤箱

為提供較佳的遮風避雨效果與更大的候車空間，台北市於民國103年設置長廊式候車亭。（圖／台北市公運處）

為提供較佳的遮風避雨效果與更大的候車空間，台北市於民國103年設置長廊式候車亭，市議員詹為元近日接到民眾陳情，指長廊式候車亭因屋頂採玻璃帷幕材質，候車時體感溫度如烤箱，與一般制式候車亭相比溫度明顯偏高，遮蔭效果不足，要求市府針對既有設施提出改善計畫。台北市公運處回應，將納入相關綠化降溫設計，以提升民眾候車舒適度。

據統計，截至114年10月31日止，台北市共設置1807座公車候車亭，其中一般式候車亭1695座，長廊式候車亭112座。詹為元近日接到民眾陳情，其中南京東路南京三民路口的長廊式候車亭，因屋頂採玻璃帷幕材質，候車時體感溫度明顯偏高、日曬嚴重，與仁愛路建國路口的一般制式候車亭相比，遮蔭效果明顯不足。

詹為元說明，一般制式候車亭主要以鋼板作為頂板結構；長廊式候車亭屋頂則使用膠合夾膜強化玻璃，中間PVB膜則主張可阻隔99％紫外線，儘管公運處表示，兩種候車亭設計皆可「有效阻絕陽光」，但其實多項報導與研究皆指出玻璃帷幕的材質日曬較嚴重，也確實有民眾反映長廊式候車亭較為炎熱。

詹為元表示，經多次詢問公運處在選擇候車亭型式與材質時，是否有明確的設置標準，所獲回覆多僅止於「考量耐候性與視覺通透性」，並未提出具體量化指標或設計規範，顯示現行候車亭缺乏建置標準。

詹為元認為，市府除持續新設候車亭外，更應同步檢討既有候車亭，雖然長廊式候車亭比例不高，但已有民眾反映高溫不適，市府即有責任針對既有設施提出改善作為，他建議更換頂板材質，或是增加隔熱、綠化等遮蔭設計，以提升候車舒適度與使用意願。

公運處回應，經現場實測，頂板材質為膠合夾膜強化玻璃的長廊式候車亭，可有效降低日照直射、減少光線穿透，能有效遮陰，亭內較亭外低3至5度；頂板材質為鋼板的一般制式候車亭，亭內較亭外低3度，顯示兩者防曬效果相近。另外，也將納入相關綠化降溫設計，以提升民眾候車舒適度。

