政治中心／綜合報導

壯闊台灣創辦人吳怡農，今天公布台北市長民調，綠營人選互比的結果，立委王世堅第一，他自己排第二，吳怡農強調自己有底氣突破綠營基本盤，而遙遙領先的王世堅堅稱黨中央不會徵召自己，還跟名嘴打賭，如果民進黨徵召自己，他就發100份雞排。

綠營唯一表態參選台北市長的吳怡農，公布最新民調，非藍白支持者中，立委王世堅第一高達24.2%，吳怡農15.3%排第二，只差不到10個百分點，不過，樣本若改為不分黨派，整體加起來，兩人差距更大，差了21.7%。

廣告 廣告

北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我

非藍白支持者中，王世堅排第一、吳怡農緊追在後（圖／民視新聞）





民進黨台北市長擬參選人吳怡農：「他的幽默是我沒有辦法比的，那我也不會用雞排跟王委員競爭，最多選民跟支持者給我，最大的肯定的，就是我的比較多元的背景。」立委（民）王世堅：「不會徵召我啦，因為有比我優秀的人那麼多位啊，就是像鄭麗君、像那個徐國勇，莊瑞雄、高嘉瑜。」

北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我

不分政黨的話，王世堅、吳怡農民調相差２１．７％





民調第一的王世堅，前一天上節目，還跟主持人對賭，如果民進黨徵召他選台北市長，就發100份雞排，會不會又逢賭必輸？立委（民）王世堅：「（擔心自己逢賭必輸），我沒想那麼多我就是上一個節目。」

除了民調，吳怡農日前受訪，砲轟操盤手這麼會選，大罷免不會輸這麼慘，也讓他成為眾矢之的，質疑他口中的操盤手，指的是誰？民進黨台北市長擬參選人吳怡農：「我覺得這個完全劃錯我的重點，因為現在並不是我的用意，而且我也不認為，現在是要去針對大罷免去找罪犯，去找誰做出政治的，負出政治的責任，我在談的是我們做的所有的決策，不能憑感覺，我們要有科學的依據科學的基礎。」吳怡農解釋，並未砲口對內，但操盤手言論，已經引發部分支持者不滿，會不會影響他的黨內提名，外界高度關注。

原文出處：北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我

更多民視新聞報導

賴清德提1.25兆國防特別預算 AIT：美支持台快速取得不對稱戰力

高市挺台「支持率衝破72％」！他曝日人「唯一不滿這事」

8年投1.25兆國防預算 軍工股題材加持多檔漲停

