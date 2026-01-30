北市長民調這人也超低！郭正亮：賴非常心碎

▲行政院副院長鄭麗君（左）、行政院長卓榮泰（右）日前召開記者會說明台美關稅談判成果。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 最新台北市長選舉民調顯示，民進黨潛在人選全面遭到藍營現任市長蔣萬安輾壓，不論是行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，還是立委王世堅，支持度皆落後且差距明顯。對此，前立委郭正亮直言，這份民調恐怕會讓總統賴清德「非常心碎」，尤其是台美關稅談判表現亮眼的鄭麗君，聲勢竟然跟卓榮泰差不多低，這點令人錯愕。

根據《震傳媒》28日公布的最新台北市長選舉民調，若由卓榮泰對戰蔣萬安，卓支持度僅24.0%，蔣高達62.7%；如果是鄭麗君對上蔣萬安，鄭也只有27.4%，蔣仍站穩60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%，王世堅在3人中與蔣萬安差距最小，但仍落後19.3個百分點。

廣告 廣告

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中直言，民進黨在北市的民調低到讓前立委林濁水都感到意外，原本外界預期鄭麗君在台美關稅談判會有外溢效應，結果怎麼那麼低？他進一步說明，談判實際分成三塊，第一是對美關稅從20%降到15%，這對多數非出口產業的民眾幾乎無感；第二是高達5,000億美元的對美投資，把台積電送給美國，大部分民眾對這點很有感；第三則是政府至今不敢公開的進口關稅減讓，這一塊衝擊最大。

郭正亮提到，賴清德與鄭麗君的支持度為何這麼低？卓榮泰若被大罷免、政治惡鬥拖累，選民反感尚可理解，但鄭麗君竟與卓榮泰差不多，「這會讓賴清德非常的心碎」，而王世堅變成黨內聲勢最高人選，他自己也很慌。郭正亮指出，王世堅敢講真話，先前公開反對大罷免，甚至直言「726之後，823就不要再玩了」，但這些建言卻沒有被黨中央採納，反而一路越走越偏。

郭正亮最後警告，連關稅談判這種動員工商界、青鳥連續吹捧兩、三週的大題材，都救不起鄭麗君的民調，代表情勢恐怕「真的沒救了」，因為接下來真正的壞消息才要登場，進口關稅減讓遲早要公布，外界盛傳可能選在2月過年前宣布，屆時正值立委出國的空窗期，待3月後再送立法院審議，但政府至今連產業衝擊評估都沒做，與當年加入WTO、簽署ECFA時形成強烈對比，民意反彈恐怕難以收拾。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲改喊藍白分！鬆口「什麼事都有」再酸：藍營每個都玻璃心

蔡英文要捲土重來了？一篇文見玄機 媒體人嘆：賴清德三輸

翁曉玲高調頒「這獎」給黃國昌！莊瑞雄秒拒合影：我會被譙死