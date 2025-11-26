北市長爭提名／吳怡農公布民調僅落後王世堅 強調最有底氣突破基本盤

民進黨台北市市長擬參選人吳怡農召開民調公布記者會。楊亞璇攝



民進黨佈局2026選戰，台北市長人選引發關注，積極表態爭取提名的狀況台灣理事長吳怡農今（11/26）公布民調，包含他共5位潛在人選，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、民進黨前秘書長林右昌3.9%。吳怡農表示，他雖排名第二，但他在基層中具爆發力，有底氣突破基本盤，為台北帶來改變。

根據吳怡農公布民調，民進黨支持者中，王世堅22.7%、吳怡農20.3%、沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%、林右昌5.1%。非藍白（民進黨＋不偏任何政黨＋其他），王世堅24.2%、吳怡農15.3%、沈伯洋11.2%、鄭麗君6.8%、林右昌3.9%。

但若合計國民黨與民眾黨支持者，王世堅以33.0%支持度一直獨秀，領先其他潛在人選。

該民調由山水民意研究股份有限公司調查，有效樣本1075人，民調執行時間在11月20日至23日，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.99個百分點。

吳怡農說，現階段民調不是第一並不意外，但也看見他的爆發力，僅落後王世堅2.4%，「這是肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

吳怡農強調，目前他是唯一表達意願參選，如果其他人未來表態，民調如何演變無從預測，不過他也會極力爭取更多台北人支持。未來將持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，吳怡農說，他在很多人眼中不是最綠的人選，但是最想為台北帶來改變的人。

