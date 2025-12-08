北市長者防跌大作戰 AI辨識檢測跌倒風險

「AI動態防跌骨架鑑測APP」可快速完成長者的簡易身體功能量表（SPPB）檢測

北市信義區健康服務中心周真貞主任表示，針對跌倒高風險個案開辦延緩失能班，降低跌倒風險

根據國民健康署的「國民健康訪問調查」，每6位長者中就有1位曾經跌倒，而每12位長者中就有1位因跌倒就醫。為預防長者跌倒，臺北市信義區健康服務中心結合智慧科技應用，提出「防跌守護行動」，提供長者免費AI動態防跌骨架鑑測服務，掌握個人跌倒風險，並鼓勵透過運動強化行動力。

臺北市信義區健康服務中心周真貞主任表示，113年臺北市事故傷害死因統計分析，跌倒是事故傷害死亡的第二大原因，占28.9%。在臺北市信義區健康服務中心與臺北醫學大學附設醫院合作的急診事故傷害監測統計也發現，114年1-9月長者因事故傷害進出急診原因分析，跌倒比例高達64.1%，受傷類別統計23.5%有骨折情形。

周真貞主任說明，信義區健康服務中心運用「AI動態防跌骨架鑑測」完成208位長者的跌倒風險檢測，發現社區長者衰弱及衰弱前期約占10%，而獨居長者類別衰弱及衰弱前期更高達23%，需要進一步介入。健康中心針對跌倒高風險個案開辦延緩失能班，並完成跨單位轉介至據點、醫院、藥局等資源，經過3個月運動衛教或課程介入，跌倒風險機率由18%降至15%，顯示經由課程介入措施後有助於維持或增強長者行動能力。

科技業者林凱馳說明，「AI動態防跌骨架鑑測APP」以免穿戴式的視覺辨識技術為核心，只需一支手機或平板即可快速完成長者的簡易身體功能量表（SPPB）檢測。受測者依指示進行五下起坐、平衡與行走三項動作後，系統透過AI影像分析技術，即時評估長者的跌倒風險，並結合企業自主開發的AI模型進行綜合判定，產出個別化的風險等級。依據歐盟Vivifrail標準，系統將行動力分為A級失能者、B級衰弱者、C級衰弱前期者及D級健康者，協助早期發現潛在風險，為社區長者健康促進與預防介入提供精準依據，打造更安全的高齡生活環境。

為讓更多長者及早發現跌倒風險，臺北市信義區健康服務中心12月在為民服務區設置「長者跌倒風險檢測站」，提供免費AI動態防跌骨架鑑測服務，民眾可現場體驗2分鐘快速檢測，立即了解自身跌倒風險等級，並由專業人員提供個人化健康促進建議。