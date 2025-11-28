北市長選戰民調曝光！郭正亮：打壞2人行情

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農26日公布最新民調，結果顯示台北市民最愛的是民進黨立委王世堅，而吳則位居第二名。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選，而他26日公布5位潛在參選人的互比式民調，讓前立委郭正亮直呼，吳怡農怎麼可以公布沈伯洋和鄭麗君的民調，這2人中搞不好有候選人，把人家的行情都打壞。

吳怡農近日公布最新民調，結果顯示在非藍白支持者中，排名依序為王世堅24.2％、吳怡農15.3％、沈伯洋11.2％、鄭麗君6.8％，以及林右昌3.9％；而在綠營支持者中，排序則為王世堅22.7％、吳怡農20.3％，兩人在誤差範圍內，接著為沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%與林右昌5.1％。

對此，郭正亮今（28）日在政論節目《新聞大白話》中直言，吳怡農公布王世堅沒有關係，但他怎麼可以公布沈伯洋跟鄭麗君？把人家行情都打壞，因為支持度極低，難怪被名嘴李正皓罵。

郭正亮表示，沈伯洋跟鄭麗君中，搞不好有候選人，吳怡農自己選沒關係，卻做了一個民調，所以才惹人厭；郭也分析，如果如外界猜測，行政院長卓榮泰要選台北市長，過完年就要開始動了，但行政院會是個問題，因此根本是不可能的事，如果民進黨要怪，就要怪為何綠委吳思瑤、前立委高嘉瑜都不選。

該民調是由山水民意研究公司進行，於11月20日至23日在台北市完成，採取市話、手機各半調查，有效樣本1,075份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

