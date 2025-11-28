北市長選戰綠營互比民調 郭正亮爆：這2人極低 行情被打壞

2026年台北市長選戰，爭取民進黨提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農26日公布黨內互比民調，指出他個人的不分黨派支持度為11.3%，落後立委王世堅的33%；但也領先立委沈伯洋8.6%、行政院副院長鄭麗君5.9%、民進黨前秘書長林右昌2.8%。前立委郭正亮認為，吳怡農怎麼可以公布沈伯洋和鄭麗君的民調，這兩個人中搞不好有候選人，把人家的行情都打壞，極低耶。

針對台北市長之戰綠營人選，郭正亮今天(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，若是說行政院長卓榮泰要選台北市長，那過完年就要開始動了，行政院怎麼辦？因此，這根本是不可能的事情。其實民進黨要怪的是，為何綠委吳思瑤、前立委高嘉瑜都不選。

郭正亮更點出，吳怡農公布民調，公布王世堅沒有關係，但他怎麼可以公布沈伯洋跟鄭麗君，把人家行情都打壞，因為極低耶，所以名嘴李正皓才會罵他。這兩個人中搞不好有候選人，因為有人在推。吳怡農惹人厭，他自己選沒有關係，自己去掃街，他卻做了一個民調，然後把鄭麗君做到不到10％怎麼辦？

郭正亮指出，台北市搞成這樣，其實是很難想像的。總統賴清德在台北最大、最親密的弟子就是吳思瑤，他為什麼不能拱吳思瑤出來選，就是做不到，根本就沒有努力，他才不相信，賴清德有跟吳思瑤講這件事，他認為沒有。

郭正亮認為，賴清德都在想別的地方，他覺得，台北是穩輸的，就隨便。那既然是隨便，為什麼不讓吳怡農選？吳怡農還不錯，以前跟台北市長蔣萬安選過，這個叫第二輪。

該民調是由山水民意研究公司進行，於11月20日至23日在台北市完成，採取市話、手機各半調查，有效樣本1,075份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

