北市長選舉吳思瑤是可敬對手？ 蔣萬安這麼說

台北市長蔣萬安出席「大同區市長與里長有約」。(記者王藝菘攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今天出席大同區「與里長有約」座談，被問到民進黨尚未提出市長人選，王世堅表態不選、吳思瑤是否為可敬對手，他回應，距離選舉還有一段時間，持續推動市政建設。

蔣萬安表示，大同區各項建設一直以來都在進行，包括都更八箭、防災型都更，以及斯文二期完成簽約，從斯文三期至二期完成簽約，至斯文一期持續整合跨過門檻，希望讓都更能夠持續加速往前推進。

他指出，淡水河岸改造工程也正在進行，捷運六線齊發2.0、民生汐止線延伸至大稻埕，透過和多條捷運路線連接轉乘，讓大同區從交通運輸的末端，成為重要交通節點，另外還有聯合醫院中興院區醫療大樓新建工程、大龍國小與雙連國小等校舍改建，藉由座談聆聽基層里長意見，推動符合里民期待的各項建設，帶動整體發展。

對於民進黨尚未提出市長人選，綠委王世堅不選但會幫忙、吳思瑤是否是可敬對手？蔣說，選舉還有很長一段時間，今天和里長及所有地方領袖見面，聽取在地意見，推動各項市政建設。

