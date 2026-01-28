北市長選舉賈永婕是可敬對手？ 蔣萬安2字回應

角逐連任的現任市長蔣萬安今出席「好孕2U、好事乘雙」合作發布記者會前，被問到賈董為人及是不是可敬的對手，他僅回「謝謝，辛苦了」，並未多談。(記者田裕華攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕美國徒手獨攀傳奇人物霍諾德(Alex Honnold)25日無繩索成功登頂台北101大樓，101董事長賈永婕被拱參選台北市長。對此，角逐連任的現任市長蔣萬安今出席「好孕2U、好事乘雙」合作發布記者會前，被問到賈董為人及是不是可敬的對手，他僅回「謝謝，辛苦了」，並未多談。

對於選舉，賈永婕26日表示，她還沉浸在霍諾德攀爬成功、一起完成人類史上創舉的光環中，還沒有要走出來，選舉一點都不好玩，「請不要叫我去選舉！」

另外，國民黨籍台南市長參選人謝龍介日前公布和立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安的聯名春聯樣式「馬上幸福」、「今馬熊讚」。媒體詢問蔣的春聯在南台灣很搶手，與韓相比誰的人氣較高？他笑回，「今馬熊讚、馬上幸福，小孩子才做選擇！」

