北市長風向驟變！學者曝3警訊：綠營燒腦了

▲民進黨立委王世堅原先在年輕族群的支持度很高，如今似乎風潮已退。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰角逐連任的國民黨籍蔣萬安，備受外界高度關注。根據《TVBS》民調中心29日公布最新民調，無論民進黨推派立委王世堅、領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君參選，蔣萬安的支持度皆大幅領先。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析3個重要訊息，更直言綠營要燒腦了，究竟要派出什麼壓箱寶，才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍。

根據《TVBS》民調中心公布的台北市長最新民調，結果顯示，若鄭麗君對上蔣萬安，蔣萬安支持度62%，鄭麗君的支持度為25%，雙方差距37個百分點；若王世堅對決蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度提高5個百分點至60%，王世堅支持度略增4個百分點至27%，雙方差距拉大至33個百分點。其中值得注意的是，20至29歲的年輕族群中，有54%表示支持蔣萬安，較先前大幅增加23個百分點；而支持王世堅的比例，則下降一成至38%，對蔣支持度轉為高於王。

鈕則勳表示，這次的民調中透露出幾個重要訊息，蔣萬安聲勢又拉抬的原因，特別是日前「免費營養午餐」政策，讓其他縣市、尤其是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力，當然是顯著原因 ; 而蔣已全然區隔藍軍大咖，不僅對敏感政治議題勇於表態，甚至敢對綠營高層批評，直球回應綠軍的政治攻堅，更讓藍軍支持者強化了對其支持的黏著度。台北市與輝達簽約在即，而市民對於輝達落腳台北後，可能帶動的各種相關正面效應，產生強烈期待，更讓蔣有「如虎添翼」之能量。

鈕則勳進一步分析，王世堅年輕票已經落後於蔣萬安，代表王之前「從從容容、游刃有餘」的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面 ; 而蔣的「生生喝鮮乳」與「免費營養午餐」政策，展現對於新生代年輕人的關懷，及對政治議題勇於表態的果敢決斷力，也能讓年輕族群感受到蔣的暖心與Guts，這種「剛柔並濟」的個性特質，都能對年輕票回流有相當助益。

鈕則勳續指，綠軍高層雖不斷藉對等關稅降到15%的系列政治操作，想為行政院副院長鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限，原因或許由於鄭麗君本身的的形象魅力不足，或也因民眾對綠營高層持續的政治操作或鬥爭在野不滿，「賴卓光環」效應不足以建構或支撐鄭的能量；當然也可能因為，國民黨及在野頻頻反制及質疑關稅雖降，但台灣要付出的代價，甚至可能讓護國神山「台積電」的全球優勢不復存在，確實產生了一定程度的效果。

鈕則勳認為，以上述民調數據來看，蔣萬安的連任已絕無懸念，若是在與輝達簽約後，聲勢會更加「如虎添翼」；至於現今綠營要燒腦的，不只是台北市到底由誰出戰的問題，而是到底是要拿出什麼壓箱寶，才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止這幅射外溢效果波及南二都了。

該民調由《TVBS》民意調查中心於115年1月23日至1月28日執行，調查時間為晚上18：30至22：00，共接觸1,124位、20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有 效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。

