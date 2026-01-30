北市開南餐飲科學習成果展 學生大展廚藝實力

北市開南中學餐飲管理科舉辦「十味相傳」學習成果展，呈現學生三年所學

高三學生規劃並完成240人份的中、西、日式料理

從菜單設計、食材挑選、料理烹調到外場服務，全程皆由餐管科高三學生分工合作

學生陳瑞恩分享到義大利見習的寶貴經驗

劉美慧校長說明開南學生的多元升學管道，接軌國際

臺北市教育局技職教育科陳秉熙科長出席開南學習成果展

學生們各司其職，執行本屆的學習成果展

餐檯上的每一道料理，都是同學們用雙手寫下的成長故事

臺北市開南中學餐飲管理科舉辦「十味相傳」學習成果展，從菜單設計、食材挑選、料理烹調到外場服務，全程皆由餐管科高三學生分工合作、親力完成，完整展現三年來所累積的專業廚藝與服務實務成果。開南中學校長劉美慧表示，在此次成果展中，餐檯上的每一道料理，都是學生們用雙手寫下的成長故事。

開南中學表示，今年成果展首度挑戰高難度的「吃到飽自助餐」型態，在教師團隊專業指導下，餐管科三個班級共88位學生齊心協力，規劃並完成240人份的中、西、日式料理，以及冷熱湯品與飲品。學生李其諺表示，大量且形式多元的料理製作，對人力調度與時間管理都是一大考驗，因此團隊事前進行周密的前置規劃；此外，現場設備與器材重量不輕，負責場地布置的同學在進場與撤場過程中也相當辛苦。

高三學生陳瑞恩分享，除了在開南的學習歷程外，他於去年入選「青年百億海外圓夢基金計畫」，並於暑假期間前往義大利廚藝學校進修，不僅累積寶貴的專業經驗，也拓展國際視野，相關學習成果皆呈現在本次成果展中，讓家長更深入了解學生在校的學習收穫。

劉美慧校長說明，學校重視學生的升學與職涯發展，學生除了畢業後可直接升學至國內科大外，也能透過與美國奧利昂高中合作的雙聯學制，在高中階段同步取得國內外文憑，銜接海外大學；同時，學校亦串聯開南大學「3+2+2」學程，於大三、大四階段前往日本或美國深造。校方期盼在高中階段為學生打下扎實基礎，大學階段進一步深化專業，最終順利接軌國際。

劉美慧校長也指出，學生在多元競賽中展現亮眼成果，從專題製作、廚藝競賽到口布摺疊、調酒等項目皆有優異表現，這不僅來自學校的信任與培養，也有賴家長的全力支持，讓孩子勇於嘗試、發揮所長。