北市開平餐飲年菜專案 學生實作磨練全方位能力

開平餐飲學校推出年菜專案，學生示範工法繁複的「烏金錦花酥」

年菜專案學生執行長林瑞旻表示，年菜專案提供每位學生一個完整展現學習成果的舞臺

開平餐飲學校校長馬嘉延表示，學校推動務實致用的技職教育，重視學生軟硬實力並重

從發想菜色到製作販售，都由開平餐飲學校年菜專案學生團隊統籌執行

開平餐飲學校由學生主導設計共11道馬年年菜美饌

為了讓學生在實作中累積經驗，臺北市開平餐飲學校在農曆年前推出馬年年菜設計專案，不僅磨練學生的廚藝技術，還要包辦菜色研發、市場行銷到成本精算。校方表示，強調「自主學習」與「實務整合」的教育模式，讓學生獲得多元學習，培養業界所需的實戰技能。

開平餐飲學校表示，今年年菜專案以「經典不照抄、創新有根基」為核心，研發過程採「隨機抽食材」的形式激發學生創造力。其中，抽到烏魚子的學生李耀伶不落俗套，跳脫傳統冷盤思維，改以工法繁複的「烏金錦花酥」，將鹹香風味鎖入精緻酥餅中，符合現代人的口味。所有菜色均經過校內師長與家長進行口味、技術與商業化潛力的多重評選，入選料理品質媲美業界。

年菜專案學生執行長林瑞旻表示，今年年菜推出11道兼具經典與現代風味的菜色，以健康養生為訴求，同樣強調全手工、無添加。像是傳統年菜佛跳牆捨棄花膠、烏參等高檔食材，而加入了更為健康的黑蒜，這道「黑蒜佛跳牆」利用黑蒜自然的甘醇讓湯品不過份厚重，風味圓潤又富層次。「芋泥紫米糕」則符合健康趨勢，採減糖配方比例，讓長輩與孩童在年節享用美點時更無負擔。

學生執行長林瑞旻並指出，年菜專案提供每位學生一個完整展現學習成果的舞臺，從發想菜色到製作販售，都由學生全程主導和執行，不同於平時在教室內上課或是在廚房練習工法，讓大家有機會學習到成本計算、行銷販售等業界實務。透過這次專案，林瑞旻學到最多的是責任感與整合能力，她要與師傅、同學反覆溝通，統整大家的想法，設計出來的年菜還要能顧品質與商品化的可行性。

開平餐飲學校校長馬嘉延表示，學校推動務實致用的技職教育，重視學生軟硬實力並重。硬實力以技術能力為基礎，軟實力則透過專案管理訓練，包括提案簡報與活動籌辦。學生在年菜專案中推出的料理兼具技術與市場價值，也學習溝通協調並符合業界需求。學校期望學生具備全方位能力，既能動手操作、清楚表達，又能獨立思考，培養出具專業技能與跨域整合能力的優質人才。