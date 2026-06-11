北市開平餐飲推樂齡烘焙 青銀共學飄香

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開平餐飲進修推廣部樂齡學堂開設烘焙課程(開平餐飲提供)

樂齡學員動手製作烘焙，成果也與家人分享(開平餐飲提供)

開平餐飲學校學生擔任樂齡學員的學習夥伴，青銀共學促進世代共融(開平餐飲提供)

臺北市開平餐飲學校「樂齡學堂」開設烘焙課程，吸引32位學員參與。在烘焙教學主廚指導下，學員從認識食材到實際製作，讓學習不僅停留在課堂，更能應用於日常生活。校方表示，這項創新課程運用校內專業餐飲教室及師資資源，將校園空間轉化為樂齡學習場域，提供民眾多元且友善的終身學習機會。

開平餐飲學校表示，「樂齡學堂」開放專業教學資源供社區民眾使用，廣受好評。課程由具備豐富實務經驗的烘焙教學主廚擔任講師，帶領學員認識食材特性、食品安全知識及烘焙技巧，並親手製作香料麵包棒、燕麥葡萄餅乾及黑巧克力布朗尼等作品。

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校方指出，兩期課程共有32位學員參加，其中男性學員16位，占總人數一半。相較於過去烘焙課程多以女性參與者為主的印象，顯示餐飲學習已逐漸突破傳統性別框架，也反映高齡者對自我成長、生活技能培養及興趣探索的需求日益提升。許多學員分享，已開始嘗試將課堂作品與家人分享。透過具高度家庭應用性的課程設計，不僅豐富樂齡族退休後的生活，學習成果也成為促進家人互動與情感交流的重要媒介。

開平餐飲學校進一步表示，除專業課程內容外，也規劃「青銀共學」教學模式。課程期間由開平餐飲學生擔任學習夥伴，陪伴長者進行食材準備、秤量及烘焙製作，透過分組合作共同完成作品。對長者而言，這樣的學習歷程增添陪伴與交流的溫度；對學生而言，則能在服務與協助過程中培養溝通能力、同理心及社會責任感，實踐技職教育重視實作與服務學習的精神。