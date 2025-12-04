北市開平餐飲職前訓練 業界學長姐模擬「聯合面試」

開平餐飲邀請近20位業界學長姐進行模擬面試，協助學生應對聯合面試

開平餐飲學校學生準備個人面試資料，並與實習合作單位進行雙向面試

開平餐飲邀請包含Fine Dining餐廳、五星級飯店、餐飲集團等實習合作單位入校面試

臺北市開平餐飲學校為讓學生於在學期間就能進入業界實習，並確保找到最適合的實習單位，將傳統的成績分發制度，改以「聯合面試」方式，邀請合作單位進校與學生雙向面談，由學生親自爭取理想職場。

開平餐飲學校表示，技職教育重視實務教學與產業接軌，學校致力於結合理論與實作、縮短學用落差。學生在實習單位聯合面試前，特別規劃「職前準備系列課程」，從業界講座、業界參訪到模擬面試，循序引導學生了解產業生態、建立職場應對力。其中最受矚目的環節，莫過於邀請近20位在各領域表現傑出校友返校擔任模擬面試官。

開平餐飲說明，這些校友包括餐飲品牌負責人、高階主管及資深專業人員，他們不僅帶來第一線產業趨勢與招募觀點，更以過來人的身份給予學弟妹實用建議，展現對母校教育理念的高度認同，也象徵產業與校園間的緊密連結。在學長姐的引導下，學生們對未來方向有了更明確的想像，也為接下來的「聯合面試」做好準備。

開平餐飲表示，每年參與聯合面試的合作單位橫跨Fine Dining餐廳、五星級飯店、餐飲集團與連鎖品牌等多元業態，為學生提供廣闊的選擇面向。透過職前準備課程，學生不僅能提升面試力，也能在業界講座與現場參訪中了解不同單位的文化與需求，進一步確認自己的職涯方向。