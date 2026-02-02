北市開平餐飲「國際日」 多元視角探索移民文化

開平餐飲國際部舉辦「國際日」活動，以「移民」為主題，分享學生探究成果

透過國際日活動，讓更多親師生深入理解全球人口移動、文化衝擊與社會融合的多元樣貌

學生以戲劇形式，呈現中南美洲國家的節慶與飲食文化

學生副執行長黃文竣指出，企圖破除大眾的刻板印象，從不同角度呈現移民文化

學生魏廷軒分享，透過課程和戲劇演出，學習尊重多元文化

國際部老師徐姵佳表示，國際日活動培養學生的國際移動力與文化理解力

學生進行導覽和解說

學生製作風土小吃，透過味蕾傳遞異國文化故事

餐飲不僅是風土的詮釋，更是文化的轉譯。臺北市開平餐飲學校國際部（IBP）116年班日前舉辦年度「國際日」成果展，以「移民」為核心主題，從與美國紐約「The American Dream School（ADS）」的跨國交流出發，延伸至臺灣本土移工議題，帶領師生與家長深入理解全球人口移動、文化衝擊與社會融合的多元樣貌。

國際部老師徐姵佳表示，國際日的核心價值在於培養學生的國際移動力與文化理解力，其中更深層的意義包含了同理心的訓練。由於國際部學生的目標多設定為海外升學，校方期望如筆友交流計畫等課程，或是職場實習，引導學生深入觀察生活周遭。例如，學生在實習中接觸到移工同事，能藉由日常互動觸發好奇心，並換位思考，將同理心具體轉化為對待筆友與移工的友善行動。在本次國際日活動中，學生從觀察到的文化轉譯為屬於年輕世代的新視角，與家人分享，達成跨世代的經驗共融。

擔任國際日學生副執行長黃文竣指出，本次國際日主題為「Beyond the Border超越國界」，透過與紐約姐妹校中南美洲移民家庭學生的筆友交流，以及與在臺的東南亞移工進行實地訪談，企圖破除一般人媒體獲得的刻板印象，而是從不同角度去呈現移民文化的真實樣貌。學生執行長呂羿霏則期望透過策展，讓大家真正理解移民背後的原因與生命故事，聽見被忽略的真實聲音。在展區中也展出「移民與移工」的對比調研成果，讓參觀民眾了解在臺灣生活的東南亞移工與紐約拉美移民之間，關於身分認同與社會處境的異同。

國際日活動中，學生以原創戲劇形式，邀請觀者化身冒險家，走訪八個筆友的家鄉，從節慶、物產與飲食探索歷史進程。結合餐飲專業所學，學生也製作了具代表性的墨西哥洛神花茶與多明尼加共和國街頭小吃，透過味蕾傳遞文化故事，展現餐飲人以專業轉譯文化的學習成果。參與戲劇演出的學生魏廷軒分享，中南美洲距離臺灣很遠，平時不容易接觸，透過這次戲劇與課程，讓大家開始理解不同文化各有特色，也學習如何尊重多元文化。

開平餐飲學校表示，國際部學生在國際日活動中，以極強的「主動學習力」與「文化同理心」，展現出人文洞察與跨領域整合能力，也在策展過程中學習溝通協調，展現團隊協作能力。

­