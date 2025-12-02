北市闖紅燈之冠！ 「松仁、松壽路」違規增破五成

松仁路闖紅燈（圖／TVBS資料畫面）

台北市信義區松仁路和松壽路口是全市闖紅燈率最高的地點，違規件數佔全台北市的56%，且在不到一年的時間內增長超過五成。 有民眾認為，該路口行人眾多，導致汽機車在等待行人通過後才會闖紅燈；另有民眾提到，該地區夜店眾多，可能與飲酒後駕駛有關。

松仁路闖紅燈（圖／TVBS資料畫面）

台北市議員耿葳與台北市警局長李西河討論此問題，耿葳質疑是否是因為設備異常，而李西河則認為是因為該路口改用AI偵測系統，使得機器變得更靈敏，從而導致違規件數增加。 信義交通分隊表示，原先的設備在113年8月出現故障，因此改裝為AI影像辨識系統，特別是提升了對最外側車道紅燈右轉的偵測精準度。

北市闖紅燈三大地點（圖／TVBS資料畫面）

台北市交通局長謝銘鴻提到，考慮每2到3年對全市的照相點位進行一次滾動式的全體檢查，並檢視交通設施是否設置合理。 目前全台北市共有6個AI偵測地點，但對於AI偵測的準確性和配套檢測，需要定期更新。至今，共有17件AI申訴，其中1件撤銷成功。

