北市關渡碼頭見翻車魚擱淺 動保處與民眾共同救援助返回大海

台北市動物保護處今天表示，一隻約70公斤小型翻車魚昨天疑遇退潮，擱淺在關渡碼頭。動保處獲報後派員到場救援，與熱心民眾共同協助翻車魚脫困，讓牠順利返回大海。關渡碼頭出現翻車魚非常罕見，經初步調查，該隻翻車魚體型較小，可能是從淡水河口進入關渡碼頭岸邊，救援過程也吸引許多民眾圍觀。

台北市動物保護處5日接獲通報，在北投區關渡碼頭岸際有一隻翻車魚疑因退潮擱淺，且深陷淤沼，動保處人員到場後與熱心民眾一同協助翻車魚重返大海。（圖／台北市動保處提供）

動保處今天發布新聞資料，昨天接獲通報，北投區關渡碼頭岸側有一隻翻車魚（又稱曼波魚）疑因遇退潮，無法返回大海，擱淺在碼頭並深陷淤沼。動保處隨即橫向聯繫管轄機關，同步派員前往現場，後續與熱心的渡輪工作人員共同完成救援行動，讓牠順利回到大海。

動保處表示，救援隊員抵達時，已有一名熱心的渡輪人員走入淤泥奮力推動魚體，另一名人員則在岸上拉緊繩索，試圖拖出魚隻，初估這隻翻車魚約70公斤，屬於小型翻車魚。渡輪人員向動保處救援隊員反映，因淤泥黏稠且魚身沉重，多次嘗試已體力透支，救援隊員加入行動，順利協助翻車魚脫困，隨後翻車魚自行游向淡水河口。

動保處表示，翻車魚（Mola mola）外型獨特，成年翻車魚體重一般落在247至1000公斤，屬於大型大洋性魚類，出現在關渡碼頭相當罕見，救援過程吸引許多民眾圍觀。初步調查，因這隻翻車魚身形較小，可能是從淡水河游至關渡碼頭。

動保處呼籲，北市動物救援24小時不打烊，民眾若發現受傷的野生動物、流浪動物或走失寵物，可撥打1959動物保護專線，動保處將依動物情況派員前往救援及安置。