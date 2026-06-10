北市防強降雨3重點 官方LINE水情警報新功能上線

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台北市災害防救辦公室提醒，12至15日鋒面再度北抬，台北市仍有較大雨勢發生機會。尤其中尺度對流系統通過時，市區需嚴防瞬間的短延時強降雨、雷擊與強陣風。

台北市災害防救辦公室提醒，12至15日鋒面再度北抬，台北市仍有較大雨勢發生機會。（示意圖／中天新聞）

台北市災害防救辦公室今天發布新聞稿表示，12日之後逐漸進入大潮期間，如碰到較大雨勢，水位易快速高漲，水利處提醒，周末及周日如欲前往河濱公園活動的民眾，務需留意最新的氣象資訊。

北市水利處提醒，強降雨時能應變通知的時間真的很短暫，因此市民朋友可先加入水利處「戀戀水綠 台北水利」LINE官方帳號，訂閱「水情警報器」，預先掌握黃金時間防災減少災損。

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「水情警報器」功能部分也新增堤外停車場訂閱功能。（圖／台北市政府工務局水利工程處）

「戀戀水綠 台北水利」LINE官方帳號近來針對使用者介面進行全面更新，使介面更清爽、使用上更直覺，「水情警報器」功能部分也新增堤外停車場訂閱功能，能第一時間掌握疏散門及越堤坡道的最新狀態，使市民朋友在疏散門進行管制前能夠即時移車以避免愛車被拖吊罰款的情形。

「戀戀水綠 台北水利」LINE官方帳號。（圖／台北市政府工務局水利工程處）

北市水利處提醒市民朋友，為提升自主防災應變能力，除了留意降雨資訊之外，要做到以下3件事，才能有效防止災害造成，減少損失與不便的情形發生。

第一步，要清空住家附近水溝蓋板上方，保持水路通暢。水溝蓋上常見的阻礙物包含盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉……等，大雨來襲時，會讓雨水排不進水溝，造成路面積淹水現象。

第二步，在建築物停車場及一樓住家等出入口，及時設置防水閘門（板），短時強降雨的發生，很容易就超過了雨水下水道設計的保護標準，時常淹進一樓住家或地下室，而裝設防水閘門（板）才能在暴雨來襲時，第一時間自我保護，保護自身的生命財產安全。

第三步要及時接收資訊，北市水利處推薦民眾加入水利處的LINE官方帳號-「戀戀水綠 台北水利」具備「水情資訊查找服務」功能，能提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、積水點查詢等功能，協助市民朋友從多方管道快速獲得水情相關資訊。

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