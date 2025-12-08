北市防銀髮跌倒 信義區健康服務中心免費AI測風險

（中央社記者楊淑閔台北8日電）台北市衛生局今天表示，1到9月北市長者因事故傷害掛急診原因，跌倒占6成4，而用AI軟體花2分鐘即可測出長者跌倒風險等級，信義區健康服務中心12月有免費檢測，歡迎民眾前往。

衛生局召開記者會，針對如何避免老人跌倒受傷，安排執行安全防護網計畫的北市信義區健康中心簡報執行情況。中心主任周真貞說，全市12區健康服務中心運用國民健康署長者健康整合式功能評估工具發現，民國113年行動異常率7.7%、114年8.7%，顯示社區長者存在一定比例的跌倒風險。

廣告 廣告

她說，信義區運用「AI動態防跌骨架鑑測APP」完成208名長者的跌倒風險檢測，衰弱、衰弱前期約占10%，獨居長者這2類風險等級並占23%，顯示需要介入，因而為高風險個案開辦延緩失能班，轉介至據點、醫院、藥局等，進行3個月運動衛教或課程，風險由18%降至15%。

開發此軟體的建豐健康科技公司創辦人林凱馳說，免穿戴，用手機或平板即可快速檢測，讓長者依指示進行五下起坐、平衡與行走3項動作，系統會用AI影像分析技術評估跌倒風險，依據歐盟Vivifrail標準，分成A級（失能者）、B級（衰弱者）、C級（衰弱前期者）及D級（健康者）。

現場示範時，65歲的劉奶奶說，之前測得分數8分，參加延緩失能及健走班後，健康獲得改善，今天測得12分。

周真貞提醒，預防長者跌倒的第一道防線是檢視居家環境，保持地板乾燥以防滑倒，移除雜物、電線等以防絆倒，夜間照明要充足，浴室、樓梯要裝扶手、止滑墊等。

此外，她說，信義區健康服務中心12月為民服務區設置「長者跌倒風險檢測站」，可免費進行AI動態防跌骨架鑑測服務，花2分鐘即可完成，歡迎民眾前往檢測。（編輯：方沛清）1141208