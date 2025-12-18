北市除役警用汽車、機車拍賣！ 最低3500元今截止投標

台北市動產質借處於12月15日在台北惜物網推出「舊愛新駕－除役公務車限量標售」活動，本次拍賣物件共46輛，包含已除役警用汽車、機車、救護車等，警用機車最低起標價3500元，有意投標的民眾須在今（18）日晚間11點59分前完成押標金繳納，並於明（19）日下午3點前完成投標程序。

台北市動產質借處於12月15日在台北惜物網推出「舊愛新駕－除役公務車限量標售」活動，本次拍賣物件共46輛，包含已除役警用汽車、機車、救護車等。（圖/台北市動產質借處）

台北市動產質借處為台北市政府直營的公營當鋪，自民國97年起開設台北惜物網，採網路競拍方式標售台北市各級學校報廢的課桌椅和公產。動產質借處表示，為精進網站競標機制、減少棄標情形，在原有網站系統增加收取押標金功能，並以本次除役公務車標售活動作為改版正式營運第一檔活動。車輛資訊和照片已於15日上午9點上架，民眾除可線上鑑賞照片外，自15日起可洽詢各拍賣機關預約現場鑑賞。

投標流程方面，民眾須先在台北惜物網註冊成為會員才能參與競標。押標金可透過ATM轉帳、智慧支付、郵局劃撥等方式繳納，得標者的押標金可抵繳貨款。每案有2次投標機會，第2次投標金額必須高於第1次，開標時間為19日下午3點，由最高價者得標。

動產質借處特別提醒，倘若得標者棄標，押標金將會被沒收，且沒有次順位遞補。若有2人以上出相同的最高價，由投標時間最早的人得標。得標款繳納期限到26日晚間11點59分，可透過電子支付、第三方支付、電子票證、ATM轉帳、郵局劃撥、金融帳戶轉帳等方式繳納。下標前請先詳閱惜物網站規，了解投標流程，以免錯失良機，詳情逕上惜物網網頁>網站導覽>參與拍賣流程及QA（有押標金區）

領貨期限為貨款匯入指定網拍專戶的隔天起7天內，領貨時需攜帶身分證正本，領貨後不得退貨。動產質借處表示，這波拍賣的都是警用車輛，希望有意願的民眾讓這些除役英雄繼續奔馳，也是落實城市環保，呼籲有意願投標的民眾先到台北惜物網了解投標規則和流程，以免錯失良機。

